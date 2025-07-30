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CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar

Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir aşamaya geçilmiş, Meclis'te komisyon kurulmasına karar verilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada komisyona katılmaya karar verdiklerini belirterek, "Numan Kurtulmuş, Murat Emir 'i arayıp CHP'nin istediği nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını söyledi. Biz komisyona katılıyoruz. 10 arkadaşımızı da yarın bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:28

Terör örgütü 'nın silah bırakmasıyla tarihi bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir aşamaya geçilirken, 'nde yeni dönem için kurulmasına karar verildi. DEM Parti ve MHP, komisyon üyeleri için isimlerini açıklamıştı.

CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise katılıp katılmayacağı belirsizdi. Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.

CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar

"10 ARKADAŞIMIZI YARIN BİLDİRECEĞİZ"

Bu gelişme üzerine CHP’nin komisyona katılım kararı aldığını belirten Özel, “10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz,” dedi

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP’nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.

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#chp
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#Nitelikli Çoğunluk
#Politika
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