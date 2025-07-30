CHP lideri Özel'den komisyon açıklaması! 10 ismi yarın açıklayacaklar

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla tarihi bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir aşamaya geçilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için komisyon kurulmasına karar verildi. DEM Parti ve MHP, komisyon üyeleri için isimlerini açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise katılıp katılmayacağı belirsizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i arayarak komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını bildirdiğini ifade etti.

"10 ARKADAŞIMIZI YARIN BİLDİRECEĞİZ"

Bu gelişme üzerine CHP’nin komisyona katılım kararı aldığını belirten Özel, “10 arkadaşımızı yarın bildireceğiz,” dedi

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda, komisyona katılım için eşit temsil ve nitelikli çoğunluk şartı aradıklarını vurgulamıştı. CHP’nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.