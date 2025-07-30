Depremin ardından gelen tsunami alarmı korkusuyla yolcuları limanda bırakıp kaçtı

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğündeki deprem birçok ülkede tsunami alarmı verilmesine neden oldu. Japonya ve Rusya'nın şehirlerini vuran tsunami nedeniyle ABD'de de önlemler alındı, uyarılar alındı.

Hawaii'de ise tsunami önlemi kapsamında tahliyeler başladı. Turistler, cruise gemisiyle çıktıkları tatillerinde ise tsunami korkusuyla yarı yolda bırakıldılar. Hawaii'ye demir atan cruise gemisi, turistleri beklemeden yola çıktı.

''ÇILGINLIK BU!''

Cruise misafirlerinden bir kişi, yaşananları sosyal medya hesabından anlattı ve ''Tsunami var ve gemimiz bizi almadan gidiyor. Çılgınlık bu!'' diyerek tepki gösterdi.

Limandaki turistler, öylece geminin uzaklaşmasını izlemek zorunda kaldı. Bir başka cruise yolcusu ise ''Geminin ayrıldığını gördük. Herkes çok öfkeli. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Otobüs şoförümüz hiçbir şeyden haberdar değil. Ailemiz gemide. Biz burada karadayız ve korkuyoruz'' diyerek yaşananları anlattı.

600 KİŞİ GEMİYE BİNEMEDİ

Bazı yolcuların panik nedeniyle ağladığını, çocukların korktuğunu, telefon hatlarının ise çekmediğini söyleyen yolcu, siren sesleriyle ise endişelerin daha da arttığını söyledi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan bir başka yolcu ise neredeyse 600 kişinin gemiye binemediğini belirtti.

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.