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Savunma Teknolojileri
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 | Murat Makas

Almanya'da Eurofighter savaş uçağı gelişmesi

Savunma sanayi alanında harcamalarını arttıracağı belirtilen Almanya'nın 20 adet Eurofighter savaş uçağı alacağı iddia edildi. Almanya kabinesinin savunma bütçesindeki artışa onay vereceği belirtildi.

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Almanya'da Eurofighter savaş uçağı gelişmesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:53

Rusya tehditlerinden dolayı savunmasına yatırım yapmak isteyen ’nın, savunma sanayii alanında milyarlarca euroluk harcama yapacağı iddia edildi. Türkiye’nin yakından ilgilendiği savaş uçağından 20 adet, 3 bin Boxer zırhlı araç ve 3 bin 500 Patria zırhlı personel taşıyıcı alımı yapacağı öne sürüldü.

Almanya'da Eurofighter savaş uçağı gelişmesi

EUROFİGHTER SİPARİŞİ

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın konuyla yakından ilgilenen kaynaklarına dayandırdığı haberde Almanya’nın yılsonuna kadar 60’tan fazla askeri satın alım siparişine hazırlandığı belirtildi. Adı açıklanmayan kaynaklar, Almanya parlamentosunun onayına sunulacak alımlar arasında 20 Eurofighter savaş uçağı, 3 bin Almanya-Hollanda ortak yapımı Boxer zırhlı savaş aracı ve 3 bin 500 Finlandiya yapımı Patria zırhlı personel taşıyıcı yer aldığını bildirdi. Kaynaklara göre Eurofighter siparişinin Almanya’ya 4 ila 5 milyar euroya mal olması öngörülüyor. Boxer zırhlı araçlarının yaklaşık 10 milyar, Patria araçlarının ise yaklaşık 7 milyar euroya mal olması bekleniyor. Boxer ve Patria araçlarının teslimatının ise önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE ARTIŞ ONAYLANACAK

Almanya kabinesi bugün yıllık savunma bütçesinin önümüzdeki 4 yıl içinde 2 katından fazla artırarak 162 milyar euroya çıkarılmasını öngören orta vadeli bir planı onaylamaya hazırlanıyor. Almanya’nın bu yıllık harcama seviyesine ise 2029 yılına kadar ulaşması planlanıyor.

Almanya'da Eurofighter savaş uçağı gelişmesi

SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir bildiride ise IRIS-T hava savunma sistemi ve SkyRanger insansız hava aracı savunma platformu alımında da ilerleme sağlandığı açıklanırken, henüz bu alımlara ilişkin mali detayların netleşmediği bildirildi. Bakanlık, savunma harcamalarına ilişkin bir açıklama gerçekleştirmedi.

"BUNDESWEHR’İ AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, milletvekillerine hükümetin önceliklerini aktararak, "Almanya’nın silahlı kuvvetleri Bundeswehr’i Avrupa’nın en güçlü konvansiyel ordusuna dönüştürmeyi hedefliyoruz" demişti.

Almanya'da Eurofighter savaş uçağı gelişmesi

GEÇTİĞİMİZ YILA KIYASLA 20 MİLYAR EUROLUK İLAVE KAYNAK YÖNLENDİRİLECEK

İddia edilen harcamaların, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltma ve Avrupa’nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi hedefi çerçevesinde yapılacağı düşünülüyor.

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Merz, yılın başlarında savunma harcamalarını Almanya anayasasında belirlenen borç sınırından muaf tutmak için parlamentonun desteğini almayı başarmıştı. Bu çerçevede ordunun kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını finanse edebilecek olan Almanya’nın savunma bütçesinin 2026 yılında yaklaşık 83 milyar euroya çıkması bekleniyor. Bu artış, 2025 yılına kıyasla 20 milyar euroluk ilave kaynağa tekabül ediyor. Almanya’nın savunma sanayii harcamalarını 162 milyar euro seviyesine çıkarma hedefi ise aynı zamanda Merz’in ’nun temel savunma harcamalarına gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’inin tahsis edilmesi hedefine 2029 yılına kadar ulaşılması taahhüdü ile de örtüşüyor.

ETİKETLER
#Almanya
#nato
#eurofighter
#Savunma Harcamaları
#Boxer
#Patria
#Bundeswehr
#Savunma Teknolojileri
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