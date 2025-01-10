5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Liseler ve ortaokullarda takdir/teşekkür alma şartları

10 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:56

Milyonlarca öğrenci ve veliyi birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala karne heyecanı sardı. Öğrenciler şimdiden takdir/teşekkür belgesi hesaplamalarına başladı. Öğrenciler tarafından 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. MEB tarafından açıklanan bilgilere göre özürsüz devamsızlığı 5 günü geçen öğrenciler belge alamayacak.

1 dersten kalınca belge alınır mı? Takdir ve teşekkür için kaç ortalama gerektiği gündem oldu

1 dersten kalınca belge alınır mı? Takdir ve teşekkür için kaç ortalama gerektiği gündem oldu

Velilere ve öğrencilere şok! Okullarda karne tarih oluyor: Yerine gelen uygulamanın detayları belli oldu: İlk tarih 17 Ocak

Velilere ve öğrencilere şok! Okullarda karne tarih oluyor: Yerine gelen uygulamanın detayları belli oldu: İlk tarih 17 Ocak

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025​ tarihinde sona erecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönem karnelerini ve belgelerini alacak.

Karne tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte öğrenciler takdir/teşekkür almanın koşullarını araştırmaya başladı.

5 GÜN DEVAMSIZLIK​ YAPAN BELGE ALAMIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre 5 günden fazla özürsüz devamsızlık yapan öğrencilere not ortalamasına bakılmaksızın takdir ve teşekkür belgesi verilmeyecek.

Ayrıca devamsızlık süresi özürsüz 10 günü ve toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler başarısız olarak kabul edilecek ve sene tekrarı yapması gerekecek.

TAKDİR/TEŞEKKÜR ALMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Takdir ve teşekkür belgesi almak için öğrencilerin öncelikle not ortalamalarının gerekli puanda olması gerekiyor.

Not ortalamaları 70,00 ila 84,99 arasında olan öğrencilere teşekkür belgesi, 85,00 ve üstü olanlara ise takdir belgesi verilecek.

Öğrencilerin herhangi bir dersinin zayıf olması durumunda ise takdir ve teşekkür belgesi aynı devamsızlıkta olduğu gibi not ortalamalarına bakılmaksızın verilmeyecek.

3 yıl tüm dönemlerde takdir belgesi alan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanacak.