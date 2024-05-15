5 Kasım 2024 ABD Seçimleri öncesi Trump ve Biden ilk kez 27 Haziran'da karşı karşıya gelecek

15 May 2024 22:04 - Güncelleme : 15 May 2024 22:08

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimi öncesinde, mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasında büyük bir gerilim yaşanıyor.

Seçim yarışı giderek kızışırken, Biden ve Trump'ın canlı yayın tartışmalarına katılacaklarına dair ilk resmi açıklamalar geldi.

İlk tartışma, 27 Haziran'da CNN kanalında, ikinci tartışma ise 10 Eylül'de ABC kanalında gerçekleşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, X (Twitter) hesabında 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini duyurdu.

Biden ayrıca, Trump'la 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını iddia etti.

İki liderin nasıl bir performans sergileyeceği ve seçmen üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.