50 milli eğitim uzman yardımcısı personel alımı başvuru şartları ve tarihi netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:21

Milli Eğitim Bakanlığı 19 farklı alan 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacağını duyurdu. İşe alım ilanına başvurmak isteyen binlerce vatandaş ise KPSS şartı ve puan türünü araştırmaya başladı. 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ve şartı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı, 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. 50 MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 50 milli eğitim uzman yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre başvurular 27-31 Ocak aralığında alınacak. Adaylar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. 17-28 Şubat tarihinde Ankara'da gerçekleşecek olan sözlü sınavlarla ilgili detaylar MEB Personel Genel Müdürlüğünden alınacak. MEB 50 UZMAN YARDIMCISI ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI, KAÇ PUAN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak olan 50 uzman yardımcısı için KPSS'den en az 70 puan alma şartı koyuldu. Adaylar, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi alanlarda başvuru yapabilecek. KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereken sınavlar 2023 ve 2024 yıllarında düzenlenenlerden olmalıdır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ise 11 Şubat tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. MEB UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI İlgili Haberler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Matematik ve Fen Bilimlerinde 4 ülkeden biri olduk! 2025 LGS başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimi merak ediliyor