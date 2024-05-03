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03 May 2024 10:43 - Güncelleme : 03 May 2024 10:44

6 aylık enflasyon farkı haziran verilerinden sonra belli olacak

TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Ayrıca 4 aylık enflasyon oranın ne kadar olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
6 aylık enflasyon farkı haziran verilerinden sonra belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklileri tarafından 4 aylık ve 6 aylık enflasyon oranlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. 

6 aylık enflasyon farkı haziran verilerinden sonra belli olacak - 1. Resim

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Temmuz ayında verilecek olan zammın belirlenmesi için mayıs ve haziran enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. 

6 aylık enflasyon farkı haziran verilerinden sonra belli olacak - 2. Resim

TÜİK tarafından son 4 aylık enflasyon verileri ise şöyle:

Ocak ayı yüzde 6,70,

Şubat ayı yüzde 4,53,

Mart ayı yüzde 3,16

Nisan ayı yüzde 3,18 

Bu verilere göre memur ve emeklilerin alacağı zammın şimdiden yüzde 18,70'i geçtiği görülüyor.

Kaynak: TGRT HABER
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