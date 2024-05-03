6 aylık enflasyon farkı haziran verilerinden sonra belli olacak

03 May 2024 10:43 - Güncelleme : 03 May 2024 10:44

TÜİK verilerine göre enflasyon 3,18 artarak 69,80 oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon 3,18 artarak 69,80 oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklileri tarafından 4 aylık ve 6 aylık enflasyon oranlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Temmuz ayında verilecek olan zammın belirlenmesi için mayıs ve haziran enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

TÜİK tarafından son 4 aylık enflasyon verileri ise şöyle:

Ocak ayı yüzde 6,70,

Şubat ayı yüzde 4,53,

Mart ayı yüzde 3,16

Nisan ayı yüzde 3,18

Bu verilere göre memur ve emeklilerin alacağı zammın şimdiden yüzde 18,70'i geçtiği görülüyor.