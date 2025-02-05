6 Şubat anma mesajları! Kahramanmaraş depremleri yıldönümüne özel taziye sözleri

05 Şubat 2025 23:37 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:49

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem Türkiye'de birçok bölgeyi yıkıma uğrattı. 11 ilde yaşanan büyük yıkım yaşanırken ikinci yıldönümü bu yıl olacak. 6 Şubat Kahramanmaraş anma mesajları ve sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşacak olanlar için duygusal ve anlamlı taziye mesajlarını sizler için derledik.

DASK, 6 Şubat depremleri için 40 milyar TL ödeme yaptı! İşte bölge bölge sigortalılık oranı

DASK, 6 Şubat depremleri için 40 milyar TL ödeme yaptı! İşte bölge bölge sigortalılık oranı

Christian Atsu neden öldü, nerede? 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümü

Christian Atsu neden öldü, nerede? 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümü

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yıldönümünde Whatsapp, Facebook ve Instagram'da paylaşmak üzere başsağlığı ve anma mesajları araştırılıyor. Asrın Felaketinin acısını yüreklerimizde hissederken hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde vefat eden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız!

Depremde kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dayanışma ile yaralarımızı birlikte saracağız.

Acımız hâlâ taze… 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına metanet diliyorum. Unutulmadınız!

Asrın felaketinde kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza sabır diliyoruz.

Depremin izleri silinse de yaşattığı acı asla unutulmayacak. Vefat edenlere rahmet, geride kalanlara güç ve dayanma gücü diliyoruz.

O kara gecede kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Depremin soğuk gecesi, yüreğimizde hâlâ yanmaya devam eden bir ateş gibi. Kaybettiklerimizi unutmadık, unutturmayacağız.

Felaketler gelir geçer ama insan kayıpları asla unutulmaz… 6 Şubat’ta yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz.

Bir yıl geçti ama yüreğimizdeki boşluk hâlâ dolmadı. 6 Şubat’ta kaybettiklerimizi sevgiyle, hüzünle ve dualarla anıyoruz.

O gece yalnızca binalar değil, hayaller de yıkıldı… Ama biz onların hatırasını yaşatarak yeniden inşa edeceğiz. Rahmetle anıyoruz.

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ TAZİYE MESAJLARI KISA

6 Şubat’ta kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, unutmadığımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Aynı gökyüzüne baktığımız birçok canımızı kaybettik… Hatıraları yüreğimizde, isimleri dilimizde, dualarımız kalbimizde.

6 Şubat'ta yaşanan acılar hâlâ taze, kaybettiklerimizi unutmuyoruz! Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Yıllar geçse de acılar hafiflemiyor… 6 Şubat’ta kaybettiğimiz canlarımızı sevgi ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız!

Bu yıldönümünde, dayanışma ruhunu diri tutmak ve kaybettiklerimizi anmak için hep birlikte olmaya devam edeceğiz.

Giden yalnızca binalar değil, hayatlarımızdı… Kaybettiklerimizi özlemle ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Acılar paylaşıldıkça azalır, anılar yaşatıldıkça unutulmaz… 6 Şubat’ta kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, dualarımızı eksik etmiyoruz.

Kelimeler yetmez bazı acıları anlatmaya… Depremin izleri silinse de kaybettiklerimizin hatırası hep bizimle. Allah rahmet eylesin.

O gün sadece binalar değil, hayatlar da yıkıldı. Ama biz yeniden ayağa kalkacağız, kaybettiklerimizi unutmadan, onlara layık bir gelecek inşa edeceğiz.