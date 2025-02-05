6 Şubat depreminde yıkılan bina sayısı yeniden gündemde

05 Şubat 2025 15:29 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:35

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülkemizde büyük yıkım meydana getirmişti. 2023 Kahramanmaraş depremlerinde 7,8 Mw ve 7,5 Mw şiddetinde iki deprem oldu. Depremde yıkılan bina sayısı ise Asrın Felaketinin ikinci yıldönümünde yeniden araştırıldı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Türkiye'nin yüreklerini yakan olay sonrasında yıkılan bina sayısı ise açıklandı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE YIKILAN BİNA SAYISI

Pazarcık ilçesinde meydana gelen sarsıntı Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'da da hissedildi. Yaklaşık 350.000 km2 hasara sebep olan depremde ilk gün 39 binden fazla bina yıkıldı.

11 ilde hissedilen sarsıntı sonucunda 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. 128 bin 778 konut ise orta derece hasar aldı.

6 ŞUBAT'TA KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonucunda ilk gün 39 binden fazla bina yıkılırken 11 ilde 518 bin konut yıkıldı. Doğal afet sonrasında resmî rakamlara göre en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken Suriye'de 8 bin 476 kişi vefat etti.

Toplamda 122 binden fazla kişi ise yaralandı.