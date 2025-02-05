6 Şubat depreminde ölen futbolcular! Binlerce kişi hayatını kaybetti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 14:41 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:43

2 sene önce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ölen futbolcular için anma mesajları yayımlanıyor. Vefat eden binlerce vatandaşımız arasında birçok sporcu ve futbolcu da yer aldı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edilirken deprem bölgesinde konaklayan sporcular da vefat etti. 6 ŞUBAT DEPREMİNDE ÖLEN FUTBOLCULAR Türkiye'nin yüreklerini yakan sarsıntıda vefat eden futbolcular için spor camiasında taziye mesajları yayımlandı. Depremde hayatını kaybeden futbolcular arasında Atsu Christian (Hatayspor – Gana), Ahmet Eyüp Türkaslan (Yeni Malatyaspor – Türkiye), Burak Öksüz (Hatayspor – Türkiye), Doğukan Altıntaş (İskenderunspor – Türkiye), Mehmet Can Keskiner (Kahramanmaraş İstiklalspor – Türkiye), Emre Aslan (Malatya BBSK – Türkiye), Zidan Sertdemir (Kahramanmaraş İstiklalspor – Türkiye), Samet Tosun (Malatya BBSK – Türkiye) bulunuyor. 6 ŞUBAT DEPREMİNDE ÖLEN SPORCULAR VE VOLEYBOLCULAR Kahramanmaraş merkezli büyük depremde hayatını kaybeden voleybolcular arasında Abide Dağlı, Ahsen Baş, Alp Akın, Aras Aktuğralı, Asya Tülek, Atakan Celal Konuklu, Aykan Ekiz, Azat Jumayev, Azize Söner Gönenç, Bedir Terlik, Betül Çoban Çakır, Ceren Topal, Dilek Mucuk, Doruk Akın, Ece Yürek, Ecem Yeniçeri, Elçin Çınar, Elif Melek, Elvin Çavdır, Emincan Kocabaş, Emine Arslan, Erhan Önal, Fahri Arkar, Feyzullah Harun Köylü, Gamze Naz Cücük, Görkem Can Gündüz, Gözde Öztürk, Gülşah Boy, Hasan Bilgen, Hasan Ekşi, Havin Kılıç, Hayal Gençalioğlu yer alıyor. İlgili Haberler 6 Şubat'ta milli yas ilan edildi mi? Asrın Felaketi yaşanmıştı 6 Şubat Hatay'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri anma töreni programı duyuruldu Christian Atsu neden öldü, nerede? 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümü