Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri anma töreni programı duyuruldu

05 Şubat 2025 12:32 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:38

Türkiye'nin yüreklerini yakan doğal afet sonrasında tüm illerden yardımlar yapılmıştı. Birlik ve beraberlik atlattığımız kötü günün yıldönümüne özel anma programları hazırlanıyor. Kahramanmaraş Valiliği, anma törenleri programını paylaştı.

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

2023 yılında Pazarcık ve Elbistan'da yaşanan büyük deprem sonrasında yürekler yanmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği doğal afetin izleri taşınıyor. Yarına özel anma törenleri gerçekleşecek.

KAHRAMANMARAŞ 6 ŞUBAT DEPREMLERİ ANMA TÖRENİ PROGRAMI 2025

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre anma programı belli oldu. Anma törenleri takvimi şöyle:

05 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA

20.00 : Deprem Şehitleri İçin Kuran-ı Kerim Tilaveti

Yer: Milli İrade Meydanı

Not : Ebrar Siteleri, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Mezarlığı’nda Kur’an-ı Kerim

Tilaveti ve Dualar Okunacaktır. Ayrıca Bazı vatandaşlarımız kendi iradeleri ile sabaha

kadar mezarlıkta ve mahallelerde nöbet tutmaktadır.

06 ŞUBAT PERŞEMBE

10.00 : Azerbaycan Mahallesi Basın Açıklaması

11.30 : Kapıçam Mezarlığı Ziyareti

13.00 : Canlı Bağlantı

18.00 : 1001 Hatm-i Şerif Duası ve Mevlüd-i Şerif

Yer: Abdulhamithan Camii

07 ŞUBAT CUMA

09.30 : Afet Sırasında Alimlerin Sorumluluğu Konulu 4. Bölge Toplantısı

Yer: KSÜ Yunus Emre Kongre Salonu

12.00 : Deprem Anıtı Açılışı

Yer: KSÜ Avşar Yerleşkesi

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2025 tarihi Asrın Felaketinin ikinci yıldönümü olacak. Kabristan ziyaretleri ve anma törenlerine katılımın rahat olması adında yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil edilecek. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden;



İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir."