6 Şubat deprem görselleri ikinci yıldönümüyle beraber gündeme geldi! Kahramanmaraş depremi ile ilgili fotoğraflar

06 Şubat 2025 12:10 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:30

6 Şubat deprem fotoğrafları Asrın Felaketinin ikinci yıldönümünde yeniden araştırıldı. Türkiye'nin yüreklerinin yandığı 6 Şubat Kahramanmaraş depremi birçok canımızı alırken yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük sarsıntı sonrasın 11 il etkilenmişti. Birçok vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlerce bina yıkılmıştı. Acı güne dair deprem görselleri ise anma gününde gündem oldu.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük sarsıntı 6 Şubat 2023 tarihinde yüreklerimizi yakmıştı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz Asrın Felaketi 11 ilimizi etkilemişti. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlarla acı olayın yaralarını sarmak ilk önceliğimiz olmuştu. Depremin ikinci yıldönümünde anma törenleri ve programlar düzenlendi. Türkiye'nin acı gününe dair fotoğrafları sizler için derledik.

6 ŞUBAT DEPREM GÖRSELLERİ

2023 yılının en acı günü şüphesiz 6 Şubat oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yüreklerin yandığı olay sonrası el birliği ile üstesinden gelindi. Binlerce canımızın hayatını kaybettiği sarsıntı sonrasında bugün bölgede anma törenleri ve kabristan ziyaretleri yapılıyor. 2 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen sarsıntıdan geriye kalan acı güne ait fotoğraflar oldu.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntı saat 04.17'de Pazarcık'ta 7,7 büyüklüğünde olurken ikinci sarsıntı Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yaşandı. İlk olayın şokunu atlayamayanlar ikinci sarsıntı ile büyük yıkım yaşadı. Vatandaşlar 04.17'de sarsıntı sonrası sokaklara dökülürken enkaz altında kalanlar için el birliğiyle yardım ederken öğlen saatlerinde bir sarsıntı daha yaşandı.

Kahramanmaraş'ın dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da da büyük yıkım yaşandı. Resmi verilere göre 2023 yılında yaşanan sarsıntıda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızı kaybetmenin üzüntüsü yıllar geçse de azalmıyor. Bugün ise kabristan ziyaretleri ve anma törenleri ile onları unutmadığımızı hatırlatıyoruz.

Uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiğimiz bu kötü günün etkilerini halen üzerimizde taşıyoruz. Yardım isteği sonrasında 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri ülkemize gelmişti.

Sarsıntılar sonucunda 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon kişi direkt olarak etkilendi. Kahramanmaraş'ın dışında 11 il büyük yıkıma uğrarken 124 ilçe, 6 bin 929 köyde yıkım yaşandı.

Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edilmişti. Türkiye'nin her yerinden su, gıda, kıyafet ve her türlü ihtiyaç desteği gelmişti. Günlerce deprem bölgesine gerekli olan eşyalar hızla ulaştırılmıştı.

6 ŞUBAT DEPREM İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

Afet sonrasında 39 bin enkazda arama çalışmaları yapılırken yaşam olduğu tahmin edilen 26 bin 32 binada kurtarma çalışmalar hızla devam etmişti.

11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli deprem sonrasında ülkemizde büyük ekip çalışmaları gerçekleştirdi.

Deprem bölgesine 20 bin araç ve ağır iş makinası, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi yardım gelirken hayatını kaybeden binlerce vatandaşımız oldu. Enkaz altında kalan binlerce kişi için ise arama kurtarmaları günlerce devam etti. Gün geçtikçe umudumuz kaybolurken enkaz altından gelen sesler umudumuzu yeşertmişti.

Yıkım yaşanan bölgelerin 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kurulumu hızla gerçekleşti. Deprem sonrasında evini kaybedenler çadır ve konteynerlarda barınmaya başladı. Böylece Yaklaşık 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlanmış oldu. Arama kurtarma çalışmaları da son güne kadar dikkatle devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı gemilerini vatandaşlar için yaşam alanı olarak kullanıma sundu. Okullar ve hastaneler açılarak yıkım yaşanan bölge yeniden ayağa kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları vagonları ise vatandaşlarımız için konaklama alanı oldu.

Deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit yapılırken 2 milyon 381 bin 888 bina ve 6 milyon 612 bin 685 bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı.

ağır, yıkık, orta hasarlı 311 bin 440 bina ve 810 bin 902 bağımsız bölüm tespit edilirken acil yıkılacak ve yıkılmış olan 60 bin 763 bina için enkazlar 68 günde kaldırıldı.