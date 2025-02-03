6 Şubat'ta Adıyaman'da okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı

03 Şubat 2025 16:59 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:00

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde yer alan illerde okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili Adıyaman Valiliği açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından iki yıl geçti.

Geçtiğimiz yıl depremlerin yıldönümü nedeniyle 1 günlüğüne resmi tatil ilan edilmişti.

Öğrenciler ve velileri tarafından bu yıl okulların resmi tatil yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 6 Şubat 2025 tarihinde Adıyaman'da okullar tatil olacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir."

6 ŞUBAT ADIYAMAN'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Adıyaman Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 6 Şubat 2025 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti aksatmayacak şekilde idari izin yapılacak.

"Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."