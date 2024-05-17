7 aydır cezaevinde olan Dilan Polat için tahliye kararı reddedildi

17 May 2024 17:42 - Güncelleme : 17 May 2024 18:05

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Avukatı, Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirterek tahliyesini talep etmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında mahkemeden beklenen karar geldi.

Tahliye talebi üzerine nöbetçi hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme, her iki sanığın da tutuklu kalmalarının gerekliliğine hükmetti ve tahliye taleplerini reddetti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğu devam ediyor.