7 Days to Die, 25 Temmuz'da 1.0 sürümü ile çıkış yapacak

14 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:05

Yıllardır erken erişim sürecinde olan hayatta kalma temalı oyun 7 Days to Die, nihayet 1.0 sürümü ile çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Geliştirici The Fun Pimps, oyunun 25 Temmuz'da Steam'de erken erişimden çıkarak kararlı sürüme geçeceğini duyurdu.

7 DAYS TO DIE HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Geliştirici ekipten Richard Huenink, yaptığı açıklamada oyunun aynı gün konsollarda da yayınlanacağını belirtti.

10 yıldan fazla süredir beta testleri yürütülen açık dünya zombi-hayatta kalma oyunu, bu güncellemeyle birlikte oyunculara daha stabil ve zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

7 Days to Die, 1.0 sürümü ile yeni özellikler ve iyileştirmelerle oyuncuların karşısına çıkacak.

7 DAYS TO DIE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi *: Windows 7 or higher (64-bit)

Bellek: 12 GB RAM.

Ekran Kartı: 4 GB Dedicated Memory.

DirectX: Sürüm 11.

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan