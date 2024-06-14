7 Days to Die, 25 Temmuz'da 1.0 sürümü ile çıkış yapacak
7 Days to Die, 25 Temmuz'da 1.0 sürümü ile çıkış yapacak. Uzun süredir erken erişimde olan oyun, nihayet kararlı sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yıllardır erken erişim sürecinde olan hayatta kalma temalı oyun 7 Days to Die, nihayet 1.0 sürümü ile çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Geliştirici The Fun Pimps, oyunun 25 Temmuz'da Steam'de erken erişimden çıkarak kararlı sürüme geçeceğini duyurdu.
7 DAYS TO DIE HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?
Geliştirici ekipten Richard Huenink, yaptığı açıklamada oyunun aynı gün konsollarda da yayınlanacağını belirtti.
10 yıldan fazla süredir beta testleri yürütülen açık dünya zombi-hayatta kalma oyunu, bu güncellemeyle birlikte oyunculara daha stabil ve zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.
7 Days to Die, 1.0 sürümü ile yeni özellikler ve iyileştirmelerle oyuncuların karşısına çıkacak.
7 DAYS TO DIE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.
İşletim Sistemi *: Windows 7 or higher (64-bit)
Bellek: 12 GB RAM.
Ekran Kartı: 4 GB Dedicated Memory.
DirectX: Sürüm 11.
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan