700 TL değerindeki Marvel’s Midnight Suns oyunu, 13 Haziran'a kadar Epic Games Store’da ücretsiz olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 23:39
Marvel Evreni'nin karanlık tarafını keşfedin! Normalde 700 TL olan Marvel’s Midnight Suns, 13 Haziran'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz sunuluyor. İşte detaylar...
Marvel’s Midnight Suns, Lilith ve eski Chthon'un şeytani güçlerine karşı efsanevi Marvel Süper Kahramanları ve tehlikeli doğaüstü savaşçılarla kırılmaz bağlar kurmaya olanak sağladığını belirten bir oyun.
700 TL değerindeki bu oyun, 13 Haziran'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Marvel hayranları için müthiş bir fırsat olan bu kampanya, sınırlı bir süreyle geçerli.
Epic Games Store'da kütüphaneye eklendikten sonra, oyuna süresiz sahip olunabiliyor.
Oyunun ek paketleri için ise henüz bir duyuru gelmedi.
Kaynak: TGRT Haber