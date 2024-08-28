85 yaşında hayatını kaybeden Necdet Sakaoğlu'nun cenazesi Amasra şehir mezarlığına defnedilecek

28 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:18

Bartın'ın Amasra ilçesinde vefat eden tarihçi Necdet Sakaoğlu'nun cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak merak edilirken vefatının ardından taziye mesajları da yayımlandı.

NECDET SAKAOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Sakaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Amasra şehir mezarlığına defnedilecek.

Amasra Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Amasra yasta! Kentimizin canlı hafızası, Çeşm-i Cihan’nın hazinesi Prof. Dr. Necdet Sakaoğlu’nu kaybettik. Başın sağ olsun Amasra… Necdet Sakaoğlu (1939-2024)"

NECDET SAKAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1939 tarihinde Divriği'de dünyaya gelen isim yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren öğretmen, tarihçi ve yazardır.

1939 senesinde Sivas'ta dünyaya gelen isim Divriği Atatürk İlkokulu, Nuri Demirağ ortaokulu, Sivas valisi Muammer Bey'in yaptırdığı öğretmen okulu ve Dârül-Muallimat-ı Aliye adındaki Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi.