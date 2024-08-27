Gülbin Tosun ile köşe yazarı Atıf Ünaldı’nın yolları 2013 yılında ayrıldı

27 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:15

Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun ile 3 yılın ardından yolları ayrılan köşe yazarı Atıf Ünaldı, boşanma sürecinden bir sene sonra Selin Ünaldı ile dünya evine girdi.

ATIF ÜNALDI KİMDİR?

23 Aralık 1973 yılında Malatya’da dünyaya gelen Atıf Ünaldı, üniversite hayatına Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde başladı. Eğitim döneminde Türkiye’de ilk kez iki bilgisayarı telefon hatları üzerinden konuşturan BBS sistemini kuran Ünaldı, Türkiye’deki ilk internet ağını oluşturdu.

Birçok radyo ve televizyonda program yapımcılığı ve sunuculuğunu, çeşitli teknoloji dergilerinde köşe yazarlığı, bilişim editörlüğü ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Atıf Ünaldı, Türkiye’deki ilk internet servis sağlayıcısının genel müdürlüğünü yaptı.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bulunan Ünaldı, teknoloji ve pazarlama konuları başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren Ünaldı Consultancy’nin kurucusu.

Aynı zamanda IPTV Derneği başkanı olan Atıf Ünaldı Bloomberg Businessweek’te her hafta köşesinden teknoloji yorumları yapıyor.

ATIF ÜNALDI KİMİNLE EVLİ?

Teknoloji dergilerinde hazırladığı köşe yazılarıyla tanınan Atıf Ünaldı, 2014 yılında Selin Ünaldı ile evlendi.

ATIF ÜNALDI’NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Selin Ünaldı ile evli olan Atıf Ünaldı’nın Su ve Toprak adında iki çocuğu bulunuyor.

ATIF ÜNALDI KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1973 yılında dünyaya gelen Atıf Ünaldı 50 yaşındadır.