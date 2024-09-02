Okullar 9. Eylül'de açılacak, 1. sınıflarda uyum haftası bugün başlayacak

02 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:07

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor.

Heyecanla yeni haftaya başlayan öğrenciler sıraları doldururken okullar ne zaman açılacak, hangi gün araştırıldı.

1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası kapsamında aileler için bilgilendirme sunumu yapılırken öğrencilerin uyum haftası 2 Eylül ve 6 Eylül tarihleri olmak üzere 2 gün gerçekleşecek.

KAÇ SAAT SÜRECEK, HANGİ GÜNLER?

Uyum haftası 2 ve 6 Eylül olmak üzere 2 gün olurken anasınıfında sabahçılar için 09.00 ile 11.00 aralığında olurken öğlenci grubunda 12.30 ve 14.30 aralığında yapılacak.

İlkokul öğrencileri için ise eğitimler 10.00 ile 12.00 aralığında olacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2 ve 6 Eylül'de uyum haftasının gerçekleşmesinin ardından 1. sınıf öğrencileri normal takvimde yer alan okulların açılma tarihinde başlayacak.

LİSE 9. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI VAR MI?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenleniyorken 5. ve 9. sınıflar için böyle bir uygulama bulunmuyor. 5. ve 9. sınıflar yeni yıla normal tarihler içerisinde başlayacak.

2024-25 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre bu yıl eğitim dönemi 9 Eylül itibarıyla başlıyor.

Okulların açılması

9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili

11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili

20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili

31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması

20 Haziran 2025