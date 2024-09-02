MasterChef’te veda zamanı: Yarışmadan elenen isim Çağlar oldu

02 Eylül 2024 08:17 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:17

Pazar günü yayınlanan MasterChef programında Bayramiç beyazı ile özgün yemekler yaparak iki aşamadan geçen yarışmacılar arasından elenen isim Çağlar oldu.

1 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan bayramiç beyazı ile iki aşamalı özgün yemekler yapmalarını istedi. Eleme oyununun oynandığı 1 Eylül Pazar günü yapılan yarışın ikinci aşamasında Çağlar başarısız olarak hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

Bozcaadalı olan Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu mesleklerinin ardından sevdiği işi yapmak için dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim aldı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR 1 EYLÜL?

MasterChef 1 Eylül eleme potasında yer alan isimler;

Nigar

Beyza

Çağlar

Akın

Zübeyde

Nevzat

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te haftanın son eleme adayı Semih oldu.