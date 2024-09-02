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MasterChef’te veda zamanı: Yarışmadan elenen isim Çağlar oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 08:17 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:17
MasterChef’te veda zamanı: Yarışmadan elenen isim Çağlar oldu

1 Eylül Pazar günü yayınlanan MasterChef programının iki aşamalı eleme oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan başarısız tabağı yaparak elenen isim merak konusu oldu.

Pazar günü yayınlanan MasterChef programında Bayramiç beyazı ile özgün yemekler yaparak iki aşamadan geçen yarışmacılar arasından elenen isim Çağlar oldu.

1 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan bayramiç beyazı ile iki aşamalı özgün yemekler yapmalarını istedi. Eleme oyununun oynandığı 1 Eylül Pazar günü yapılan yarışın ikinci aşamasında Çağlar başarısız olarak hayallerine veda etti.

MasterChef’te veda zamanı: Yarışmadan elenen isim Çağlar oldu - 1. Resim

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

Bozcaadalı olan Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu mesleklerinin ardından sevdiği işi yapmak için dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim aldı.

MasterChef’te veda zamanı: Yarışmadan elenen isim Çağlar oldu - 2. Resim

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR 1 EYLÜL?

MasterChef 1 Eylül eleme potasında yer alan isimler;

Nigar
Beyza
Çağlar
Akın
Zübeyde
Nevzat

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te haftanın son eleme adayı Semih oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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