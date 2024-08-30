MasterChef yedek kadrodan ana kadroya geçen 4.isim Yudum oldu

30 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:13

MasterChef Deniz'den sonra bir veda daha! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef Deniz'den sonra bir veda daha! İddialı yarışmacı elendi

Perşembe günü yayınlanan programda Özgün şeftali ve şeflerin imza yemekleriyle iki aşamadan geçen yarışmacılardan Yudum yedek kadrodan ana kadroya geçen 4.isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GEÇTİ?

MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan özgün bir şeftali tabağı yapmalarını istedi. İlk etapta başarılı olan Bartu, Bera, Sercan ve Yudum ikinci aşamada şeflerin imza yemekleriyle yarıştı.

İki etaplı mücadelede ana kadroya yedeklerden giren isim yuvalama yemeğiyle Yudum oldu.

MASTERCHEF YUDUM KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Yudum Kıvanç Kaya, İzmir’de yaşayan ve İtalyan mutfağında başarılara imza atmış bir şeftir. Dört yıl boyunca İtalyan restoranında çalışan Kaya, makarna yapımıyla ün salmıştır.

MASTERCHEF YEDEKTE HANGİ YARIŞMACILAR VAR?

MasterChef yarışmasında yedekte olan isimler şu şekilde;

Bera

Huriye

Bartu

Yudum

Eri

Ensar

Sercan

Beyzanur

Adel

Enes

Şeyhmus