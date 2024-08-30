MasterChef yedek kadrodan ana kadroya geçen 4.isim Yudum oldu
29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan MasterChef programında yedek kadrodan ana kadroya girmek için iki aşamada mücadele eden yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkaran isim merak konusu oldu.
Perşembe günü yayınlanan programda Özgün şeftali ve şeflerin imza yemekleriyle iki aşamadan geçen yarışmacılardan Yudum yedek kadrodan ana kadroya geçen 4.isim oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GEÇTİ?
MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan özgün bir şeftali tabağı yapmalarını istedi. İlk etapta başarılı olan Bartu, Bera, Sercan ve Yudum ikinci aşamada şeflerin imza yemekleriyle yarıştı.
İki etaplı mücadelede ana kadroya yedeklerden giren isim yuvalama yemeğiyle Yudum oldu.
MASTERCHEF YUDUM KİMDİR?
MasterChef yarışmacılarından Yudum Kıvanç Kaya, İzmir’de yaşayan ve İtalyan mutfağında başarılara imza atmış bir şeftir. Dört yıl boyunca İtalyan restoranında çalışan Kaya, makarna yapımıyla ün salmıştır.
MASTERCHEF YEDEKTE HANGİ YARIŞMACILAR VAR?
MasterChef yarışmasında yedekte olan isimler şu şekilde;
Bera
Huriye
Bartu
Yudum
Eri
Ensar
Sercan
Beyzanur
Adel
Enes
Şeyhmus