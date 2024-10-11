9 yaşındaki kağıt toplayıcısı çocuğun uçma hayali gerçek oldu

11 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:51

Türkiye Eğitim Federasyonu Başkanı Şener, kağıt toplayıcısı çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

Sosyal medyada kısa süre önce duygusal bir videoyla gündeme gelen ve pilot​ olma ve uçağa binme hayali olduğunu söyleyen 9 yaşındaki kağıt toplayıcısı Fatih Karataş'ın hayalini Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı ve MES Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mert Şener gerçekleştirdi.

Gelen yoğun mesajlar ardından videoyu da izleyen Şener, 9 yaşındaki çocuğun hayaline kayıtsız kalmadı. Şener, kağıt toplayıcısı Fatih Karataş ve ailesine ulaşarak, onları şehir dışında misafir etti. Şener, Karataş ile birlikte THY​'nin İstanbul-Şanlıurfa uçuşunda seyahat etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şener, Fatih'in çok akıllı bir çocuk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih çok azimli. Rabb'im inşallah Fatih gibi okumaya azimli olan, çocuklarımızın sayısını artırsın, Fatih'in eğitimi konusunda elimizden geleni yapacağız. Burası gelip geçici bir dünya, hayatta elde edebileceğim çoğu şeyi elde ettim, dünyada çoğu şeyi istesem alabilirim, Rabb'im bana bunu lütfetti ama Fatih'in bu sevincine, mutluluğuna şahit olmam hiçbir şekilde paha biçilemez, O mutlu oldu ama ben ondan daha çok mutlu oldum."