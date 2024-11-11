A Milli Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi

11 Kasım 2024 11:35 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:49

Yunanistan Ligi'nde 10 Kasım Pazar günü oynanan Panathinaikos-Peristeri maçının ardından Ergin Ataman hastaneye kaldırılmıştı. Vatandaşlar tarafından Ergin Ataman'ın sağlık durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergin Ataman durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Panathinaikos'un Baş Antrenörü Ergin Ataman, dün akşam oynanan Peristeri karşılaşmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

A Milli Basketbol Takımı'nın da Baş Antrenörü olan Ergin Ataman konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ataman'ın açıklamasının ardından vatandaşlar ünlü baş antrenörün sağlık durumunu merak etmeye başladı.

ERGİN ATAMAN SAĞLIK DURUMU

Ergin Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine mesajları için teşekkür etti.

Ataman'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda "İnfluenza virüs" teşhisi koyuldu ve ciddi sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman 7 Ocak 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eski basketbolcu ve A Milli Basketbol Takımı'nın Baş Antrenörü olan Ergin Ataman kariyeri boyunca, 3 EuroLeague Şampiyonluğu, 1 EuroLeague Yılın Koçu, 1 EuroCup, 1 FIBA EuroChallenge Şampiyonu, 1 FIBA Saporta Kupası Şampiyonu, 1 Yunanistan Ligi Şampiyonluğu ve yılın koçu ödülü, 6 Türkiye Ligi Şampiyonu, 6 Türkiye Kupası galibi ve 8 Türkiye Kupası galibiyeti yaşadı.

Günümüzde Yunanistan takımlarından Panathinaikos'da görev alıyor.