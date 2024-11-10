Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı! Panathinaikos'tan resmi açıklama geldi 

10 Kasım 2024 23:20 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 23:22

Panathinaikos'un Peristeri ile oynadığı müsabaka sonrası Türk koç Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Ataman'ın karşılaşmanın ardından kendini iyi hissetmediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos't görev yapan A Milli Takım antrenörü Ergin Ataman, Peristeri karşısında alınan 104-68’lik galibiyetin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ataman, farklı galibiyetin ardından basın toplantısına da katılamamıştı. Maçın ardından yaşadığı öksürük şikayeti sebebiyle, tedbir amacıyla hastaneye götürülen deneyimli antrenörün bazı testlerden geçirileceği öğrenildi.

ERGİN ATAMAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA...

EuroLeague ekibi Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, Ataman'ın durumunun ciddi olmadığı ve koçun kısa süre içinde görevine döneceği belirtildi.

Önümüzdeki hafta Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya hareket edecek.