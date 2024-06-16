A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri 19 Haziran'da belli olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:46
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki grup aşaması rakipleri, 19 Haziran'da belli olacak. Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek oyunlar, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında 1 numaradaki yerini son maçta kaybetmişti.
26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük etkinlikte takımımızın grup aşamasındaki rakipleri, 19 Haziran'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
GRUP RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya hedefiyle sahaya çıkacak.
19 Haziran'da yapılacak kura çekimi, takımımızın grup aşamasındaki rakiplerini belirleyecek.
Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek oyunlarda takımımızın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber