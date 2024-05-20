A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 May 2024 13:53 - Güncelleme : 20 May 2024 14:11
Vatandaşlar tarafından A Milli Kadın Voleybol takımının maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Ayrıca bugün voleybol maçı var mı sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte Türkiye - Almanya maçının detayları...
A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi kapsamında ilk karşılaşmalarını Antalya'da oynadı.
İki galibiyet, iki mağlubiyet ile haftayı tamamlayan filenin sultanlarının bugün maçının olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
A Milli Kadın Voleybol takımının bugün maçı bulunmuyor.
Milletler ligi kapsamında ikinci maçlar 28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'de oynanacak.
Filenin sultanlarının ikinci hafta maçlarının programı ise şöyle:
- Almanya - Türkiye / 29 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 22.30
- Sırbistan - Türkiye / 31 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 03.30
- Güney Kore - Türkiye / 1 Haziran 2024 Türkiye saati ile 21.00
- ABD - Türkiye / 2 Haziran 2024 Türkiye saati ile 23.00
Üçüncü ve son etap ise 11 - 16 Haziran tarihleri arasında Çin'de yapılacak.
Filenin Sultanları'nın ilk hafta maçlarının skorları ise şöyle:
- Japonya - Türkiye: 3-2 - Mağlubiyet
- Hollanda - Türkiye: 1-3 - Galibiyet
- İtalya - Türkiye: 3 - 1 - Mağlubiyet
- Fransa - Türkiye: 0 - 3 - Galibiyet
İlk 8 takımın finale yükseleceği Milletler Ligi'nin güncel puan tablosu ise şöyle:
- Polonya: 12
- Brezilya: 12
- Çin: 9
- Kanada: 9
- İtalya: 9
- Japonya: 8
- Türkiye: 7
- ABD: 6
- Hollanda: 6
- Dominik Cumhuriyeti: 6
- Sırbistan: 3
- Almanya: 3
- Fransa: 3
- Güney Kore: 3
- Tayland: 0
- Bulgaristan: 0
Kaynak: TGRT HABER