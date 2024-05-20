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A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 May 2024 13:53 - Güncelleme : 20 May 2024 14:11
A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD&#039;de oynanacak

Vatandaşlar tarafından A Milli Kadın Voleybol takımının maçlarının ne zaman olduğu araştırılıyor. Ayrıca bugün voleybol maçı var mı sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte Türkiye - Almanya maçının detayları...

A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi kapsamında ilk karşılaşmalarını Antalya'da oynadı.

İki galibiyet, iki mağlubiyet ile haftayı tamamlayan filenin sultanlarının bugün maçının olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak - 1. Resim

A Milli Kadın Voleybol takımının bugün maçı bulunmuyor.

Milletler ligi kapsamında ikinci maçlar 28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'de oynanacak. 

Filenin sultanlarının ikinci hafta maçlarının programı ise şöyle:

  • Almanya - Türkiye / 29 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 22.30
  • Sırbistan - Türkiye / 31 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 03.30
  • Güney Kore - Türkiye / 1 Haziran 2024 Türkiye saati ile 21.00
  • ABD - Türkiye / 2 Haziran 2024 Türkiye saati ile 23.00

A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak - 2. Resim

Üçüncü ve son etap ise 11 - 16 Haziran tarihleri arasında Çin'de yapılacak.

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maçlarının skorları ise şöyle:

  • Japonya - Türkiye: 3-2 - Mağlubiyet
  • Hollanda - Türkiye: 1-3 - Galibiyet
  • İtalya - Türkiye: 3 - 1 - Mağlubiyet
  • Fransa - Türkiye: 0 - 3 - Galibiyet

A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak - 3. Resim

İlk 8 takımın finale yükseleceği Milletler Ligi'nin güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Polonya: 12
  2. Brezilya: 12
  3. Çin: 9
  4. Kanada: 9
  5. İtalya: 9
  6. Japonya: 8
  7. Türkiye: 7
  8. ABD: 6
  9. Hollanda: 6
  10. Dominik Cumhuriyeti: 6
  11. Sırbistan: 3
  12. Almanya: 3
  13. Fransa: 3
  14. Güney Kore: 3
  15. Tayland: 0
  16. Bulgaristan: 0

Kaynak: TGRT HABER
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