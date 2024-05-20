A Milli Kadın Voleybol takımının maçları 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ABD'de oynanacak

20 May 2024 13:53 - Güncelleme : 20 May 2024 14:11

A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi kapsamında ilk karşılaşmalarını Antalya'da oynadı.

İki galibiyet, iki mağlubiyet ile haftayı tamamlayan filenin sultanlarının bugün maçının olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol takımının bugün maçı bulunmuyor.

Milletler ligi kapsamında ikinci maçlar 28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'de oynanacak.

Filenin sultanlarının ikinci hafta maçlarının programı ise şöyle:

Almanya - Türkiye / 29 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 22.30

Sırbistan - Türkiye / 31 Mayıs 2024 Türkiye saati ile 03.30

Güney Kore - Türkiye / 1 Haziran 2024 Türkiye saati ile 21.00

ABD - Türkiye / 2 Haziran 2024 Türkiye saati ile 23.00

Üçüncü ve son etap ise 11 - 16 Haziran tarihleri arasında Çin'de yapılacak.

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maçlarının skorları ise şöyle:

Japonya - Türkiye: 3-2 - Mağlubiyet

Hollanda - Türkiye: 1-3 - Galibiyet

İtalya - Türkiye: 3 - 1 - Mağlubiyet

Fransa - Türkiye: 0 - 3 - Galibiyet

İlk 8 takımın finale yükseleceği Milletler Ligi'nin güncel puan tablosu ise şöyle: