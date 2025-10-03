A Milli Takım aday kadrosunda kimler eksik? Bulgaristan ve Gürcistan kadrosu açıklandı

Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Sonraki maç ise Gürcistan ile olacak. Karşılaşma öncesinde Milli Takım aday kadrosu da açıklandı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN ADAY KADROSUNDA YOK?

Galatasaray forması giyen milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak. Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken Yılmaz yer almadı.

MİLLİ TAKIM BULGARİSTA MAÇI ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler

Altay Bayındır

Berke Özer

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün