A Milli Takım aday kadrosunda kimler eksik? Bulgaristan ve Gürcistan kadrosu açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Sonraki maç ise Gürcistan ile olacak. Karşılaşma öncesinde Milli Takım aday kadrosu da açıklandı.
Aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Galatasaray forması giyen milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak. Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken Yılmaz yer almadı.
Kaleciler
Altay Bayındır
Berke Özer
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
Orta Saha
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün