A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)