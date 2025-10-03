Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 14:45

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda ve 14 Ekim'de Kocaeli'de 'la karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktörümüz tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan , 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

İŞTE ADAY KADRO

'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili konuştu!
ETİKETLER
#bulgaristan
#vincenzo montella
#barış alper yılmaz
#a milli takım
#gürcistan
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.