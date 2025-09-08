Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili konuştu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sürece güvendiğini özellikle vurguladı.

08.09.2025
08.09.2025
saat ikonu 01:27

, 6-0'lık hezimet sonrasında çarpıcı analizler yaptı. Ayrıca da deneyimli hoca, geleceğiyle ilgili endişe duymadığını belirtti.

Vincenzo Montella A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili konuştu!

VINCENZO MONTELLA'DAN İSPANYA MAÇI SONRASI DEĞERLENDİRMELER

"Maçtan sonra herkes üzgündü ve kimse kimseyi suçlamıyordu. Hepimiz farkındalık içerisinde üzgündük. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum. Maça baktığınızda, gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız duygusal anlamda sorumluluk hissettikleri için kendi performanslarının altında oynadılar. Gelişime açık ve gelişen bir kadromuz var. Çok akıllı davranırsak bu maçtan gerekli dersleri alırız. Bu maç hepimiz için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak buradan çıkacağız. Bazen daha iyi bir seviyeye ulaşabilmek için böyle ufak tefek bir kaza geçirmen gerekiyor. Hedefimiz her zaman gelişmek. Biz, bunu son iki senede gösterdik. Bu maçtan sonra, yaptığımız şeyleri yıkmanın manası yok. Gelişen bir takımımız var. Hedefimiz Dünya Kupası ve oraya ulaşmak istiyoruz. Bizim hedefimiz değişmedi. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Belki kolay olmayacak ama biz orada olacağız. Geleceğimle ilgili endişem yok. Kesinlikle endişe duymuyorum. Ekim ayına odaklanıyoruz. İkinciliği garantilemek için mücadelemizi vereceğiz. Şu andaki tüm mesele Dünya Kupası'na gitmek."

Vincenzo Montella A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili konuştu!

İTALYAN HOCAYI HANGİ TAKIMLAR İSTİYORDU?
İspanya maçına kadar Türkiye ile başarılı bir grafik çizen Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyordu.
