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A Milli Takım EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 20:36 - Güncelleme : 24 May 2024 20:41
A Milli Takım EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu

Merakla beklenen A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosu nihayet duyuruldu. Peki kimler var, kimler kadro dışı kaldı? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu resmi olarak açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacaklar.

İşte açıklanan geniş kadro:

A Milli Takım EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu - 1. Resim

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın seçtiği kadroda 35 futbolcu bulunuyor.

Kesin 26 kişilik kadro ise 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek.

Kaynak: TGRT Haber
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