A Milli Takım EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 20:36 - Güncelleme : 24 May 2024 20:41
Merakla beklenen A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosu nihayet duyuruldu. Peki kimler var, kimler kadro dışı kaldı? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu resmi olarak açıklandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacaklar.
İşte açıklanan geniş kadro:
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın seçtiği kadroda 35 futbolcu bulunuyor.
Kesin 26 kişilik kadro ise 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek.
Kaynak: TGRT Haber