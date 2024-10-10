A Milli Takım'ın kalecisi Altay Bayındır Manchester United'da oynuyor

10 Ekim 2024 16:23 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:36

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Mert Günok'un kadrodan çıkarılmasının ardından Altay Bayındır'ın kaleye geçme ihtimali bulunuyor. Vatandaşların gündeminde Altay Bayındır kimdir, hangi takımda oynuyor soruları yer alıyor.

Türkiye​ Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Karadağ ve İzlanda maçların aday kadrosu açıklandı.

Kadronun açıklanmasından bir gün sonra milli kaleci Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı duyuruldu.

Mert Günok'un çıkarılmasının ardından A Milli Takım​'ın kalesini koruması düşünülen isimlerden biri olan Altay Bayındır​ gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından Altay Bayındır kimdir, hangi takımda oynuyor sorularının cevaplarını araştırılmaya başlandı.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2007 yılında Bursaspor altyapısında futbola başlayan milli kaleci sırayla Arabayatağıspor, Bursa Yolspor ve MKE Ankaragücü altyapılarında oynadı.

2016 yılında MKE Ankaragücü a takımına kadar yükselen Altay Bayındır 10 Temmuz 2019 yılında 1.5 milyon Euro bonservis ile Fenerbahçe​'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de 116 maça çıkan Altay Bayındır 2023 yılında ise Premier Lig ekiplerinden Manchester United​'a transfer oldu.

Günümüzde de hala Manchester United'da oynayan Altay Bayındır, A Milli Takım'ın ise toplam 10 kere kalesini korudu.