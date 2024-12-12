A101 12 Aralık 2024 aktüel katalog ürünleri satışta! Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere ve daha fazlası…

12 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:59

A101 12 Aralık aktüel kataloğu göz alıyor. Aldın Aldın ürünlerinden Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung Kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere, Nike ayakkabı, oto koltuğu ve çift yönlü bebek arabası satışa çıkıyor.

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası

A101​ marketlerin 212 Aralık aktüel kataloğu​ hem ev ihtiyaçlarına hem de elektronik ürünlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

A101 12 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

Philips 40 İnç Full HD LED TV 10.999 TL

Philips 32 İnç HD LED Smart TV 8.999 TL

Hı-Level 32 İnç Webos HD Ready TV 4.999 TL

HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 79 TL

Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL

English Home Mini Blender Set 1.299 TL

Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 749 TL

6 Başlıklı Epilasyon Aleti 549 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

Dijital Baskül 279 TL

Hyundaı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL

Columbia kapüşonlu erkek mont 6.499 TL

Powder lite kapüşonlu kadın mont 6.999 TL

Adidas kadın mont 4.999 TL

Jack Wolfskin kadın mont 7.999 TL

Stanley termos bardak 1.399 TL

Stanley kaşıklı yemek termosu 999 TL

Stanley soğuk su termosu 1.199 TL

İphone 16 Pro 79.899 TL

Samsung tablet 20.999 TL

Apple kordon akıllı saat 18.999 TL

Dikiş makinesi 7.499 TL

Su ısıtıcı 399 TL

Ütü activa 499 TL

A101 12 KASIM 2024 KATALOĞUNA NE GELİYOR?

Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL

Torpido Bakım Seti 39 TL

Fren Balata ve Parça Temizleme Spreyi 69 TL

Lastik Tamir Kiti 65 TL

Motor Temizleme Spreyi 59 TL

Oto Car Play Multimedya 1.499 TL

Akü Takviye Kablosu 199 TL

-21 derece Antifrizli Cam Suyu 95 TL

Motosiklet Brandası 299 TL

Benzinli ve LPG'li Jenaratör 7.999 TL

Silikon Tabancası 75 TL

Tava Seti 3'lü 499 TL

Emaye Çaydanlık 649 TL

Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL

Emaye Saklama Kabı Seti 449 TL

Pizza Tabağı 99 TL

Opal Fırın Kabı Çeşitleri 99 TL

Çay Bardağı 6'lı 159 TL

Bambu Kapaklı Borosillikat Demlik 199 TL