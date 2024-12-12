A101 12 Aralık 2024 aktüel katalog ürünleri satışta! Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere ve daha fazlası…
A101 12 Aralık aktüel kataloğu göz alıyor. Aldın Aldın ürünlerinden Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung Kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere, Nike ayakkabı, oto koltuğu ve çift yönlü bebek arabası satışa çıkıyor.
A101 marketlerin 212 Aralık aktüel kataloğu hem ev ihtiyaçlarına hem de elektronik ürünlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
A101 12 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL
Philips 40 İnç Full HD LED TV 10.999 TL
Philips 32 İnç HD LED Smart TV 8.999 TL
Hı-Level 32 İnç Webos HD Ready TV 4.999 TL
HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 79 TL
Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL
SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL
English Home Mini Blender Set 1.299 TL
Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 749 TL
6 Başlıklı Epilasyon Aleti 549 TL
Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL
Dijital Baskül 279 TL
Hyundaı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.799 TL
Singer Overlok Makinesi 7.999 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL
Columbia kapüşonlu erkek mont 6.499 TL
Powder lite kapüşonlu kadın mont 6.999 TL
Adidas kadın mont 4.999 TL
Jack Wolfskin kadın mont 7.999 TL
Stanley termos bardak 1.399 TL
Stanley kaşıklı yemek termosu 999 TL
Stanley soğuk su termosu 1.199 TL
İphone 16 Pro 79.899 TL
Samsung tablet 20.999 TL
Apple kordon akıllı saat 18.999 TL
Dikiş makinesi 7.499 TL
Su ısıtıcı 399 TL
Ütü activa 499 TL
A101 12 KASIM 2024 KATALOĞUNA NE GELİYOR?
Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL
Torpido Bakım Seti 39 TL
Fren Balata ve Parça Temizleme Spreyi 69 TL
Lastik Tamir Kiti 65 TL
Motor Temizleme Spreyi 59 TL
Oto Car Play Multimedya 1.499 TL
Akü Takviye Kablosu 199 TL
-21 derece Antifrizli Cam Suyu 95 TL
Motosiklet Brandası 299 TL
Benzinli ve LPG'li Jenaratör 7.999 TL
Silikon Tabancası 75 TL
Tava Seti 3'lü 499 TL
Emaye Çaydanlık 649 TL
Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 449 TL
Pizza Tabağı 99 TL
Opal Fırın Kabı Çeşitleri 99 TL
Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Bambu Kapaklı Borosillikat Demlik 199 TL