Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası
Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Bu haftaki kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve Nerf süngerli dart dikkat çekiyor.
Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin gözdesi haline gelen BİM marketlerin 13 Aralık tag kataloğunda 125 cc motosiklet, motor takip cihazı, gaming mini klavye, otomatik pet mama kabı ve fanlı konvektör yer alıyor.
BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR, BİME CUMA GÜNÜ NE GELECEK?
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL
Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL
Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL
Hypercore Powerbank 599 TL
Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL
Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL
Gaming Kulaklık Standı 229 TL
Gaming Mini Klavye 139 TL
2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Lovell Blender Set 1.275 TL
Karla El Mikseri 799 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL
Fakir Buharlı Ütü 995 TL
Avuç İçi Ütüsü 899 TL
Fanlı Konvektör 1.375 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Karnıyarık Tencere 979 TL
Wok Tava 649 TL
Simplicty Tava 32 cm 619 TL
5'li Servis Seti 279 TL
Manuel Rondo 579 TL
Kahvaltı Takımı 12 Parça 6 Kişilik 549 TL
Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL
Tava 229 TL
6'lı Dekorlu Çay Fincan Seti 249 TL
DİĞER BİM 13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL
Çift Kişilik Battaniye 429 TL
TV Battaniye 399 TL
Temizlik Seti 159 TL
Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL
Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL
Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL
Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL
Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL
Mega Ralli Seti 699 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL
Lisanslı Metal Arabalar 179 TL
Oyuncak Tren Seti 359 TL
Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL
Ahşap Bloklar 259 TL
Neon Renkli Bloklar 259 TL
Kamyon-İtfaiye 249 TL
Oyuncak Polis Arabası 249 TL