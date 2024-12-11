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Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:11
Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı &amp; koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı. Bu haftaki kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve Nerf süngerli dart dikkat çekiyor.

Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin gözdesi haline gelen BİM​ marketlerin 13 Aralık tag kataloğunda 125 cc motosiklet, motor takip cihazı, gaming mini klavye, otomatik pet mama kabı ve fanlı konvektör yer alıyor.

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR, BİME CUMA GÜNÜ NE GELECEK?

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 1. Resim

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL

Hypercore Powerbank 599 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

Gaming Kulaklık Standı 229 TL

Gaming Mini Klavye 139 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 2. Resim

2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Lovell Blender Set 1.275 TL

Karla El Mikseri 799 TL

Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

Fakir Buharlı Ütü 995 TL

Avuç İçi Ütüsü 899 TL

Fanlı Konvektör 1.375 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Pet Su Sebili 699 TL

Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 3. Resim

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Karnıyarık Tencere 979 TL

Wok Tava 649 TL

Simplicty Tava 32 cm 619 TL

5'li Servis Seti 279 TL

Manuel Rondo 579 TL

Kahvaltı Takımı 12 Parça 6 Kişilik 549 TL

Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL

Tava 229 TL

6'lı Dekorlu Çay Fincan Seti 249 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 4. Resim

DİĞER BİM 13 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL

Çift Kişilik Battaniye 429 TL

TV Battaniye 399 TL

Temizlik Seti 159 TL

Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 5. Resim

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

Mega Ralli Seti 699 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL

Lisanslı Metal Arabalar 179 TL

Oyuncak Tren Seti 359 TL

Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL

Ahşap Bloklar 259 TL

Neon Renkli Bloklar 259 TL

Kamyon-İtfaiye 249 TL

Oyuncak Polis Arabası 249 TL

Bim 13 Aralık aktüel kataloğu yayında! Gaming kulaklık standı, halı & koltuk yıkama makinesi, avuç içi ütü, çift yönlü ısıtıcı ve daha fazlası - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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