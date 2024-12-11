İsa Baydilli'nin cenaze töreni ne zaman? Kayseri'ye getirildi
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan sonrasında Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesinin yeri ve saati duyuruldu. Yürekleri yakan haber sonrası cenaze töreni düzenleniyor.
9 Aralık günü Isparta Keçiborlu'da düşen askeri helikopter sonrası Tuğgeneral İsa Baydilli şehit olmuştu.
Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirilirken cenaze töreninin ne zaman olacağı merak edilmişti. Törenin saati ve yeri duyuruldu.
TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ'NİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?
Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi.
Keçiborlu'da düşen helikopter sonrasında 6 şehidimiz olmuştu. 52 yaşında olan Baydilli'nin naaşı havayolu ile Kayseri'ye getirildi. Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirilen cansız bedeni bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ KİMDİR?
9 Aralık günü Keçiborlu'da düşen askeri helikopter sonucunda Tuğgeneral İsa Baydilli şehit olmuştu. Baydilli, 2022 yılında albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi etmişti.