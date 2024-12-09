Helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir?

09 Aralık 2024 13:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:19

Bugün Isparta'da meydana gelen acı olay sonrasında Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu. Acı haber sonrasında İsa Baydilli'nin hayatına dair bilgiler gündeme geldi.

9 Aralık günü Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopter düştü. Yaşanan acı olay sonrası 6 şehit haberi paylaşıldı. Şehit eden Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin nereli olduğu ve yaşı da vatandaşın merak ettikleri arasında yer aldı.

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ KİMDİR?

Bugün Isparta'da meydana gelen acı olay sonrasında Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu. Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, bugün düşen helikopterin içindeydi.

2022 yılında albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi etmişti.

Kara Havacılık Okul Komutanı olarak görev alan Baydilli şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un taziye mesajı şöyle oldu:

"Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun"

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."