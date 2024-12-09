Isparta'da iki askeri helikopter havada çarpıştı! Kahreden kazanın detaylarına Tgrthaber.com ulaştı

09 Aralık 2024 12:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:36

Son dakika haberi: Isparta'da bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Askeri helikopterin düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin karıştığı kazada 6 personelin şehit olduğu bildirildi. Eğitim için havalanan helikopterlerin havada çarpıştığı bilgisine ulaşıldı. UH1 ve AB206 helikopterleri; 'Havada motor arızası olursa ne yapılması gerekir?' dersi için havalanmıştı. İşte detaylar...

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter​ düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Isparta Kara Havacılık Komutanlığına bağlı iki helikopterin eğitim için havalandığı ve içerisinde Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile birlikte 5 personelin olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Eğitimde olan 5 personel ve Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu.

İKİ HELİKOPTER HAVADA ÇARPIŞTI İDDİASI!

Isparta Kara Havacılık Komutanlığına bağlı AB206 ve UH1 helikopterleri; ‘Havada motor arızası yaşanırsa neler yapılmalıdır?’ dersi için havalandı. İlk dersten sonra yere inen helikopterler ikinci ders için tekrardan havalandı.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in ulaştığı bilgilere göre; İkinci kez havalanan helikopterler, eğitim sırasında birbirlerine çarptı.

UH1 helikopterinde, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve beraberinde 4 personel bulunuyordu. AB206 helikopterinde ise 2 askeri personel vardı. UH1 helikopteri kaza​ sonrasında düşerken, AB206 helikopteri ise hasarlı olmasına rağmen emniyetli şekilde inişini gerçekleştirdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin’in yaptığı açıklamaya göre; Eğitimde olan 5 askeri personel ve Tuğgeneral İsa Baydilli kaza sonrasında kurtarılamayarak şehit oldu.