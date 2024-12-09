Isparta'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Şehitlerimiz var

09 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:13

Son dakika haberi: Isparta'da bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Askeri helikopterin düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin karıştığı kazada 6 personelin şehit olduğu bildirildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk görüntülerde; kaza yerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

VALİ ERİN ACI HABERİ DUYURDU

Isparta Valisi Abdullah Erin, acı haberi duyurdu. İki eğitim helikopterinin teması sonucu kazanın gerçekleştiğini aktaran Vali Erin, 4 şehidimiz olduğunu açıkladı.

"BİR KİŞİNİN BULUNAMADIĞINI SÖYLÜYORLAR"

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Keçiborlu bölgesinde Senir Ovası dediğimiz bir alana düştü. Ana yoldan biraz daha içeride. Şu anda biz de olay yerine intikal ediyoruz. Tüm ekiplerimiz oradalar. Maalesef şehitlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun. Helikopterdeki personel sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı henüz. 4 şehidimizin olduğu, bir kişinin ise bulunamadığını söylüyorlar ama teyide muhtaç" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT SAYIMIZ 6'YA YÜKSELDİ

Isparta'dan peş peşe acı haberler geliyor. Helikopter kazasında şehit olan personel sayısı 6'ya yükseldi. Kazada şehit olanlar arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.



(Tuğgeneral İsa Baydilli)

MSB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU