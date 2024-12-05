Son dakika | MSB'den Suriye açıklaması: Tüm tedbirler alındı

05 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:19

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de son yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapıldı. Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verilen önem ve öncelik kapsamında bölgedeki gelişmelerin yakın takip edildiğini bildiren açıklamada, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı. Terörle mücadeleye kesintisizi bir şekilde devam edildiği bildirilen açıklamada, son bir haftada 53, 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.392’si Irak’ın, 1.272’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.664 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"OPERASYONLAR TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini kaydeden MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SURİYE​'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'de son günlerde yaşanan çatışmaların bölgedeki hareketliliğin yakında takip edildiğini bildiren MSB'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır.

"TUTUMUMUZUN NET OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz"

