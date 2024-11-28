Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte MSB'nin başvuru şartları

28 Kasım 2024 13:40 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:41

Milli Savunma Bakanlığı'nın bin sözleşmeli personel alacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda; başvuru şartlarına ve detaylarına da yer verildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları duyuruldu

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; başvurular 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Açıklamada; dilekçe, mektup ya da posta gibi çevrim dışı yöntemlerle yapılan başvuruların geçersiz olacağı bildirildi. Talep edilen belgelerin eksik, okunaksız ya da yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı da aktarıldı.

YURT DIŞINDA EĞİTİM ALAN ADAYLAR

Yurt dışında eğitim alan adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini, ortaöğretim mezuniyet şartı aranan pozisyonlar için başvuru yapan adayların ise alan ve dal bilgilerini içeren diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekiyor.

KPSS ŞARTI VAR

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli bir puana sahip olmaları gerekiyor.