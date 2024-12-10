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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlere veda! Cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:25

Isparta'da meydana gelen acı helikopter kazasında şehit olan 6 asker için askeri tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçağa konularak memleketlerine uğurlandı.

Isparta'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlere veda! Cenazeleri memleketlerine uğurlandı - 1. Resim

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlere veda! Cenazeleri memleketlerine uğurlandı - 2. Resim

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan askerlere veda! Cenazeleri memleketlerine uğurlandı - 3. Resim

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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