A101 22 Ağustos aktüel kataloğunda Samsung Galaxy Watch 4, Samsung mikrodalga fırın, buharlı temizleyici, kamp sandalyeleri ve valiz çeşitleri satışa çıkıyor
81 ilde şubesi bulunan ve fırsatlarıyla müşteri kitlesinin beğenisini kazanan A101 Marketlerin 22 Ağustos aktüel kataloğunda 3.60 çekme karavan, televizyon çeşitleri, Arzum el blender seti, Sinbo 5 in 1 tıraş makinesi gibi birçok ürün yer alıyor.
Her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu aktüel kataloğunda ilgi gören; buharlı temizleyici mop, Sinbo elektrikli çay makinesi, seramik tabanlı ütü, VSM elektrikli motor bisiklet, kamp sandalyeleri ve matkap seti olmak üzere çeşitli ürünler 22 Ağustos Perşembe günü A101 Marketlerde satışa sunulacak.
A101 AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
HI-LEVEL 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.99 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 13.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
Hiking A45 Cep Telefonu 4.999 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL
Samsung Galaxy Watch 4 40 mm 3.199 TL
Orta Boy PP Valiz 659 TL
Küçük Boy PP Valiz 559 TL
PP Makyaj Çantası 279 TL
Sofra Bezi 45 TL
Nakışlı Mutfak Peçetesi 25 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL
Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL
A101 22 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA YER ALAN DİĞER ÜRÜNLER...
Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL
Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL
Piranha Avuç Taşlama 599 TL
Piranha Darbeli Matkap 599 TL
Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL
Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 149 TL
Işıklı Scooter 599 TL
Spor Eldiveni 99 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası 349 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/ Piknik Sandalyesi 359 TL
Katlanabilir Alüminyum Büyük Kamp Masası 799 TL