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A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:50
A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor

101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 3 Ekim aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, üç tekerlekli moped, Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi, elektrikli süpürge, evcil hayvan ürünleri, çocuk oyuncakları ve televizyon çeşitleri gibi binlerce ürün bulunuyor.

A101​ 3 Ekim aktüel kataloğunun indirimli ürünleri arasında OMO 9 kg deterjan, Milka çikolata, Pril bulaşık deterjanı, yumuşatıcı çeşitleri, Ülker fındık rüyası, Calve 3’lü sos seti ve Torku tahin gibi birçok ürün yer alıyor.

A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 1. Resim

SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL

Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL

Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

English Home Doğrayıcı 699 TL

Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL

Organizer Sepet 29 TL

Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 2. Resim

Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL

Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL

Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL

Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL

Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL

ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 3. Resim

Cem Nero Tava 219 TL

Cem Nero Derin Tencere 399 TL

Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL

Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL

Baharatlık ve Limonluk 19 TL

Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL

Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL

Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL

Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 4. Resim

Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL

Kiwi Yoğurt Makinesi 699 TL

Piranha Bebek IP Kamera 799 TL

Bebek Yorganı 199 TL

Silk & Blue Bebek Welsoft Nohut Battaniye 149 TL

Bebek Lastikli Penye Çarşaf 89 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 5. Resim

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL

Oyuncak İlk Adım Arabam 749 TL

Çok Amaçlı File Kutu 65 TL

Oyuncak Sandalyeli Blok Masası 449 TL

Pilsan Oyuncak Konuşan Eğitici Lazımlık 549 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 6. Resim

A101 3 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER​ NELER?

Arap Sabunlu Yüzey Temizleme Havlusu 69 TL

Babyone Bebek Bezi 179 TL

Omo Toz Deterjan 9 Kg 319 TL

Omo Fresh Sıvı Deterjan 145 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 5 Kg 169 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 7. Resim

Wind Yumuşatıcı 59 TL

Milka Çikolatalı Kek 90 TL

Ozibox Yumurta 10 TL

Ülker Fındık Rüyası 139 TL

Torku Tahin 1400 gr 199 TL

Calve 3’lü Sos Seti 99 TL

A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor - 8. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
a101indirimli ürünler

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