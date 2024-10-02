A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:50

101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 3 Ekim aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, üç tekerlekli moped, Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi, elektrikli süpürge, evcil hayvan ürünleri, çocuk oyuncakları ve televizyon çeşitleri gibi binlerce ürün bulunuyor.

A101​ 3 Ekim aktüel kataloğunun indirimli ürünleri arasında OMO 9 kg deterjan, Milka çikolata, Pril bulaşık deterjanı, yumuşatıcı çeşitleri, Ülker fındık rüyası, Calve 3’lü sos seti ve Torku tahin gibi birçok ürün yer alıyor. A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR? APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL Flavel Çay Makinesi 1.199 TL English Home Doğrayıcı 699 TL Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL Organizer Sepet 29 TL Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL ABS Büyük Boy Valiz 749 TL Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL Cem Nero Tava 219 TL Cem Nero Derin Tencere 399 TL Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL Baharatlık ve Limonluk 19 TL Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL Kiwi Yoğurt Makinesi 699 TL Piranha Bebek IP Kamera 799 TL Bebek Yorganı 199 TL Silk & Blue Bebek Welsoft Nohut Battaniye 149 TL Bebek Lastikli Penye Çarşaf 89 TL Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL Oyuncak İlk Adım Arabam 749 TL Çok Amaçlı File Kutu 65 TL Oyuncak Sandalyeli Blok Masası 449 TL Pilsan Oyuncak Konuşan Eğitici Lazımlık 549 TL A101 3 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER​ NELER? Arap Sabunlu Yüzey Temizleme Havlusu 69 TL Babyone Bebek Bezi 179 TL Omo Toz Deterjan 9 Kg 319 TL Omo Fresh Sıvı Deterjan 145 TL Pril Bulaşık Deterjanı 5 Kg 169 TL Wind Yumuşatıcı 59 TL Milka Çikolatalı Kek 90 TL Ozibox Yumurta 10 TL Ülker Fındık Rüyası 139 TL Torku Tahin 1400 gr 199 TL Calve 3’lü Sos Seti 99 TL İlgili Haberler 28 Ekim öğleden sonra yarım gün 29 Ekim resmi tatil olacak Resmi tatiller takvimine göre 2025’de kaç gün tatil yapılacak?