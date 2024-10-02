A101 3 Ekim aktüel indirimleri: Katalogda Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi ve elektrikli kedi tuvaleti gibi birçok ürün yer alıyor
101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 3 Ekim aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet, üç tekerlekli moped, Vestel tablet, bebek kamerası, yoğurt makinesi, elektrikli süpürge, evcil hayvan ürünleri, çocuk oyuncakları ve televizyon çeşitleri gibi binlerce ürün bulunuyor.
A101 3 Ekim aktüel kataloğunun indirimli ürünleri arasında OMO 9 kg deterjan, Milka çikolata, Pril bulaşık deterjanı, yumuşatıcı çeşitleri, Ülker fındık rüyası, Calve 3’lü sos seti ve Torku tahin gibi birçok ürün yer alıyor.
A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 47.990 TL
Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.990 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.499 TL
Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 1.099 TL
Flavel Çay Makinesi 1.199 TL
English Home Doğrayıcı 699 TL
Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL
Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 299 TL
Organizer Sepet 29 TL
Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 299 TL
Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL
Toshiba 65' 4K Ultra HD Smart Led Tv 20.999 TL
Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
Vestel Tab Z1A Tablet 2.999 TL
Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL
Lenovo Tws Bluetooth Kulaklık 599 TL
Lenovo Bluetooth Speaker 399 TL
ABS Büyük Boy Valiz 749 TL
Moda Life Vita Üçlü Koltuk 7.499 TL
Cem Nero Tava 219 TL
Cem Nero Derin Tencere 399 TL
Hascevher Tava Sahan Seti 499 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 199 TL
Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 2'li 95 TL
Baharatlık ve Limonluk 19 TL
Paşabahçe Elmas Kulplu Bardak 25 TL
Borosilikat Cappucino Bardağı 55 TL
Cam Çerezlik / Sosluk 12 TL
Desenli Seramik Pasta Tabağı 35 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL
Kiwi Yoğurt Makinesi 699 TL
Piranha Bebek IP Kamera 799 TL
Bebek Yorganı 199 TL
Silk & Blue Bebek Welsoft Nohut Battaniye 149 TL
Bebek Lastikli Penye Çarşaf 89 TL
Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.499 TL
Oyuncak İlk Adım Arabam 749 TL
Çok Amaçlı File Kutu 65 TL
Oyuncak Sandalyeli Blok Masası 449 TL
Pilsan Oyuncak Konuşan Eğitici Lazımlık 549 TL
A101 3 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?
Arap Sabunlu Yüzey Temizleme Havlusu 69 TL
Babyone Bebek Bezi 179 TL
Omo Toz Deterjan 9 Kg 319 TL
Omo Fresh Sıvı Deterjan 145 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 5 Kg 169 TL
Wind Yumuşatıcı 59 TL
Milka Çikolatalı Kek 90 TL
Ozibox Yumurta 10 TL
Ülker Fındık Rüyası 139 TL
Torku Tahin 1400 gr 199 TL
Calve 3’lü Sos Seti 99 TL