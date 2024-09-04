A101 5 Eylül aktüel kataloğunda Adidas ayakkabı, Pierre Cardin saç kurutma makinesi katlanabilir bisiklet, akülü araba gibi birçok ürün yer alıyor
81 ilde bulunan ve uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen A101 marketlerin 5 Eylül aktüel kataloğunda Adidas Superstar ayakkabı, katlanabilir bisiklet, akülü araba, buz başlıklı lazer cihazı, akıllı baskül ve televizyon çeşitleri gibi ürünler satışa çıkıyor.
5 Eylül aktüel kataloğunda bulunan her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu beyaz eşyalar, televizyonlar, baza başlık seti, yatak, desenli halı, üç boy valiz, küçük ev aletleri ve English Home çok amaçlı örtü olmak üzere binlerce ürün Çarşamba günü A101 Market raflarında yerini alacak.
A101 5 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV: 25.999 TL
JVC 55'' 4K Ultra HD Smart TV: 15.999 TL
Philips 55'' 4K UHD Smart LED TV: 22.999 TL
Philips 50'' 4K UHD Smart LED TV: 18.999 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi: 8.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 7.999 TL
GodWest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 6.999 TL
Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı: 1.999 TL
Katlanabilir Bisiklet: 4.799 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet: 4.199 TL
ABS Valiz Çeşitleri Orta/Büyük/Kabin Boy: 649/749/549 TL
English Home Çok Amaçlı Örtü: 479 TL
Kiwi Buz Başlıklı Lazer Cihazı: 1.999 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü: 279 TL
Homend Kazanlı Buharlı Ütü: 2.199 TL
Singer Dikiş Makinesi: 3.999 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi: 849 TL
TMK Tost Makinesi: 1.399 TL
TMK Kahve Makinesi: 1.499 TL
FLV Çay Makinesi: 1.199 TL
DİĞER A101 5 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Borosilikat Cam Kupa: 35 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz: 55 TL
Bella Döküm Basık Tencere: 599 TL
Bella Döküm Tava: 399 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü: 199 TL
Tekli Porselen Ürünler: 49 TL
Manuel Doğrayıcı: 249 TL
Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti: 3.799 TL
Dynamic Bonel Yaylı Yatak: 1.999 TL
Bölmeli Kutu Çeşitleri: 29 TL
Tüy Toplama Rulosu: 25 TL
Kuru Çiçek Buketi: 49 TL
Kurulama Bezi 2'li: 29 TL
Pamuklu Desenli Halı: 549 TL