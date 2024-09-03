BİM 4 Eylül aktüel kataloğunda çekme karavan, trambolin, led yüz maskesi ve yüz germe masaj cihazı gibi ürünler satışa çıkıyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
03 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:22
Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM 4 Eylül tag kataloğunda 279 bin liraya gelen çekme karavan, 2 bin 975 liralık trambolin ve cazip fiyatlı led yüz maskesi ile yüz germe masaj cihazı gibi ürünler yer alıyor.
BİM Marketlerin 4 Eylül Çarşamba günü için yayımlanan aktüel kataloğunda bakım yapmayı sevenlerin ilgisini çekecek led yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, yüz germe masaj cihazı; eğlence ve doğa severler için 4 metre çekme karavan, trambolin ile elektrikli çocuk scooter satışa çıkıyor.
BİM 4 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Led Yüz Maskesi - 1.975 TL
Isıtmalı Masaj Cihazı - 799 TL
Yüz Germe Masaj Cihazı - 999 TL
4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL
Trambolin - 2.975 TL
Elektrikli Çocuk Scooter - 5.975 TL
Kaynak: TGRT Haber