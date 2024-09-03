BİM 4 Eylül aktüel kataloğunda çekme karavan, trambolin, led yüz maskesi ve yüz germe masaj cihazı gibi ürünler satışa çıkıyor

03 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:22

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

BİM Marketlerin 4 Eylül Çarşamba günü için yayımlanan aktüel kataloğunda bakım yapmayı sevenlerin ilgisini çekecek led yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, yüz germe masaj cihazı; eğlence ve doğa severler için 4 metre çekme karavan, trambolin ile elektrikli çocuk scooter satışa çıkıyor.

BİM 4 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Led Yüz Maskesi - 1.975 TL

Isıtmalı Masaj Cihazı - 799 TL

Yüz Germe Masaj Cihazı - 999 TL



4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL

Trambolin - 2.975 TL

Elektrikli Çocuk Scooter - 5.975 TL