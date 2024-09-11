ABD enflasyon verileri bugün 15.30'da açıklanacak

11 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:33

Piyasaları etkilemesi beklenen ABD ağustos ayı enflasyon verileri 11 eylül günü açıklanacak. Yatırımcılar merakla verilerin açıklanacağı saati bekliyor. Verilerin ardından dolar, borsa ve kripto paralarda değişkenlik olması bekleniyor.

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Bugün ABD'de enflasyon verileri açıklanıyor. Altın ve döviz piyasasında değişiklik yaşanması ve ne zaman açıklanacağı bekleniyor.

Ağustos ayı verileriyle beraber altın, dolar ve borsada fiyat değişikliği olma ihtimali bulunuyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ağustos enflasyon verileri 15.30'da açıklanacak. Açıklanmasının ardından dolar, altın, kripto, euro ve borsada fiyat artışı veya düşüşü olması beklenenler arasında yer alıyor.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

ABD ağustos enflasyon oranı henüz açıklanmadı. TÜFE verisi 11 Eylül günü belli olacak. TÜFE'nin ağustos ayında %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi ve aylık bazda %0,2 olması tahmin ediliyor.

Yıllık yüzde 2,9 olurken temmuzda yüzde 0,2 ve yıllık bazda %3 artış göstermesi bekleniyordu.