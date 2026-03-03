Menü Kapat
11°
ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

ABD İran son dakika haberleri, savaş çıkmasının ardından her saat başı yeni bir son dakika haberi ile takip ediliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savunarak askeri operasyonların süreceği mesajını verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. ABD İran savaşı bitti mi? İşte ABD İran savaşı son dakika haberleri…

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 01:26

İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar yeni saldırı ve misillemelerle tırmanıyor. Bölgedeki ABD üslerinin de hedef alınmasıyla çatışmalar Körfez ülkelerine yayılmış durumda.

ABD İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Ordudan yapılan duyuruda, İran’a yönelik operasyonların sürdüğü belirtilirken, Tahran’da İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bulunduğu bölge için açık tehditte bulunuldu. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden Tahran’da bir bölgenin kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı ve Evin semtindeki yerleşke çevresinin boşaltılması çağrısı yaptı.

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

ABD cephesinde ise Marco Rubio, ABD Kongresi’nde katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada İran’ın hem ABD hem de İsrail için “acil ve yakın bir tehdit” olduğunu ileri sürdü. Rubio, askeri saldırıların devam edeceğini belirterek henüz ABD ordusunun en sert hamlesinin gerçekleşmediğini söyledi. İran’ın balistik füze kapasitesine dikkat çeken Rubio, Tahran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia etti ve bu kapasitenin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

ABD İRAN SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart saat 16.00 itibarıyla İran’a yönelik saldırılarda 6 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesiste daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Böylece ABD’nin çatışmalardaki toplam askeri kaybı 6’ya yükseldi.

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

İran Kızılayı ise ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı. Kuveyt ordusu da Deniz Kuvvetlerinden bir askerin daha görev sırasında yaşamını yitirdiğini ve toplam kaybın 2’ye çıktığını bildirdi. Açıklamada saldırının hangi tarafça düzenlendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ, SON DURUM NE?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı. İran da misilleme olarak Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, bu saldırıların yalnızca bölgedeki ABD üslerine yönelik olduğunu açıkladı.

ABD İran savaşı SON DAKİKA! Savaş bitti mi, son durum nedir?

Buna karşın saldırıların sivillerin ölüm ve yaralanmalarına yol açtığı, havaalanları, limanlar ve çeşitli binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü aktarıldı. Taraflardan gelen açıklamaları ile birlikte, askeri operasyonlar karşılıklı olarak sürmeye devam ediyor.

