Abdülkerim Bardakçı sarı kart cezası nedeniyle Çekya maçında oynamayacak

23 Haziran 2024 15:18 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:46

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son grup maçlarında Türkiye ve Çekya 26 Haziran saat 22.00'da Volkspark Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın gruptan çıkması için yenmesi veya berabere kalması gerektiği maçın kadrosunda stoper pozisyonunda oynayan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ise yer almadı.

ABDÜLKERİM NEDEN ÇEKYA MAÇINDA YOK?

Türkiye ve Portekiz arasında 22 Haziran tarihinde oynan maçta Abdülkerim 25. dakikada Cancelo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Abdülkerim, Çekya maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyecek.

Başarılı futbolcu Euro 2024 Türkiye - Gürcistan maçında da sarı kart görmüştü.