Abdülkerim Barcakcı'dan kötü haber!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 21:01 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:06
Türkiye Milli takımında Abdülkerim Bardakcı, Portekiz'e karşı gördüğü sarı kart ile cezalı durumuna düştü. Çekya maçında forma giyemeyecek.
Türkiye'de Abdülkerim Bardakcı gelecek maç için cezalı duruma düştü.
A Milli Takım'da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bardakcı Çekya maçında sahada olamayacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr