Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Abdülkerim Barcakcı'dan kötü haber!

Abdülkerim Barcakcı'dan kötü haber!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 21:01 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:06
Abdülkerim Barcakcı&#039;dan kötü haber!

Türkiye Milli takımında Abdülkerim Bardakcı, Portekiz'e karşı gördüğü sarı kart ile cezalı durumuna düştü. Çekya maçında forma giyemeyecek.

Türkiye'de Abdülkerim Bardakcı gelecek maç için cezalı duruma düştü.

A Milli Takım'da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bardakcı Çekya maçında sahada olamayacak.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...