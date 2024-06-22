Bizim Çocuklar Portekiz'e kayıp! 3-0 mağlup olduk

22 Haziran 2024 20:53 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:36

FIVB Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Japonya ile İtalya oynayacak

FIVB Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Japonya ile İtalya oynayacak

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile grup liderliği için karşı karşıya geldik.

Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta 21. dakikada Bernardo Silva'nın ceza sahasında sahipsiz topa düzgün yaptığı vuruş ile Portekiz skoru 1-0'a getirdi.

28. dakikada Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı topu kendi ağlarımızda bulduk skor 2-0 oldu.

İlk yarı bu skor ile sona erdi.

56. dakikada Cristiano Ronaldo savunma arkasına yaptığı koşu ile kaleci Altay ile bire bir kaldı. Risk almayan Ronaldo yanındaki Bruno Fernandes'e pas vererek boş ağlara topu yollayan Fernandes ile Portekiz maçta skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Portekiz 3-0 kazandı.

RONALDO YİNE GOL ATAMADI

Dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye Milli takımımıza gol atamama orucunu yine bozamadı. Daha önce 3 kez milli takımımıza rakip olan Ronaldo bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamamıştı.

Bugün oynanan maçta da milli takımımıza karşı fileleri sarsamayan Ronaldo, Türkiye'ye karşı oynadığı 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN KÖTÜ HABER

A Milli Takım'da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bardakcı Çekya maçında sahada olamayacak.

RONALDO ORGANİZASYONDA ASİST REKORUNU KIRDI

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bir rekor daha kırdı. Portekizli oyuncu Avrupa Şampiyonası tarihindeki en çok asist yapan isim olmayı da başardı.

Ronaldo 56. dakikada Bruno Fernandes'in golünde asisti yapan isim olmuştu.

PORTEKİZ'E KARŞI KÖTÜ İSTATİSTİK SÜRDÜ

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.

Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.

Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.

GRUBUN SON MAÇ PROGRAMI

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)