Türkiye - Portekiz canlı maç anlatımı!

22 Haziran 2024 18:57 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 20:00

Türkiye - Portekiz 11'ler belli oldu! Arda Güler kadroda yok

Türkiye - Portekiz 11'ler belli oldu! Arda Güler kadroda yok

Türkiye, EURO 2024'te ikinci maçında Portekiz'e karşı oynuyor.

CANLI ANLATIM | Türkiye 0-2 Portekiz

GOL | 22' Bernardo Silva, 29' Samet Akaydin (kk)

1' Maç başladı

2' Cristiano Ronaldo sol kanattan gelen ortaya gelişine sol ayağıyla çektiği şut kaleci Altay'ı zorlamadı.

6' İlk gol girişimimiz geldi. Sağ kanattan Zeki Çelik'in açtığı ortaya Kerem Aktürkoğlu dokunamadı net gol pozisyonu kaçtı.

21' Portekiz sol çizgiden ceza sahamıza yerden açtığı ortayı Orkun uzaklaştıramadı. Bernardo Silva gelişine vurduğu şuta kaleci Altay müdahale edemedi ve skor 1-0 oldu.

28' Samet Akaydin kaleci Altay Bayındır ile anlaşamadı ve kendi filelerimize golü attık 2-0.

31' Kerem Aktürkoğlu rakiplerini çalımlayarak şutunu çekti ancak Costa topu kornere çeldi.

39' Rafael Leao hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü. Leao, Gürcistan maçında cezalı duruma düştü.

42' Samet Akaydin faul sonrasında sarı kart gördü. Zeki Çelik de itirazları sonrasında sarı kart gördü.

45' İlk yarı 2-0 Portekiz üstünlüğü ile sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

SON MAÇI KAYBETMİŞTİK

İki takım arasındaki son maç 24 Mart 2022'de oynandı.

Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazanmıştı.

İLK 11

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.